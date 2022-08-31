В Воронежской области мужчина во время застолья обжег пьяную знакомую, прислонив ее к плите

Инцидент произошел в Каширском районе. Местный житель выпивал в компании двух знакомых. С одной из них у него разгорелся конфликт. Тогда он решил проучить подвыпившую даму.

Сначала он несколько раз ударил ее по голове, а затем, когда она упала, в ход пошел табурет. Удары пришлись по голове и спине. Однако из-за ссоры они не стали прекращать застолье и продолжили опустошать рюмки. При этом мужчина, как оказалось, затаил обиду. И, улучив момент, прислонил женщину к раскаленной поверхности включенной электрической плиты.

В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст.111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Однако когда дело передали в суд, потерпевшая вдруг принесла заявление о его прекращении в связи с примирением сторон. Она объяснила, что обидчик возместил материальный ущерб в полном объеме и попросил у неё прощение. Каширский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.