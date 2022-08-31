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Общество31 августа 2022 12:45

В Воронеже в микрорайоне Шилово для первоклассников отменили продленку

Родители теперь ломают голову, как отпрашиваться у работодателей, чтобы забирать детей домой
Олег КУЗНЕЦОВ

В школе № 103 в микрорайоне Шилово решили не организовывать в новом учебном году продленку для первоклассников. Это создает проблемы для родителей. Уроки у детей заканчиваются чуть позже 11 часов дня, и тем, у кого нет неработающих бабушек и дедушек, придется отпрашиваться на работе каждый день, чтобы забирать своих малышей. Продленка решала бы проблемы, но увы…

В управлении информации мэрии Воронежа пояснили, что организация продленки не является обязанностью школы. И в данном случае для учебного процесса не хватало кабинетов. Потому и решили присмотров за детьми после уроков не заниматься.