Под Воронежем «ВАЗ-2114» врезался в ограждение, "Ладу Весту" и перевернулся

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Новоусманском районе.

31 августа около 7.15 на 519-м километре автодороги М-4 «Дон» 21-летний водитель «ВАЗ-2114» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в водоналивной блок. После удара машину отбросило на «Ладу Весту», после чего «четырнадцатая» перевернулась.

Водителя «ВАЗ-2114» доставили в больницу с травмами.

- В настоящее время автоинспекторы принимают меры по устранению затора на данном участке автодороги, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.