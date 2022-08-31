В Воронежской области попавшая в ДТП женщина взыскала с компании 150 тысяч рублей

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Бутурлиновский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению 39-летней местной жительницы. Женщина добивалась выплаты ей ООО ТТК «Ривьера» компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Об этом рассказали в суде 30 августа.

Авария произошла в июле 2021 года. Виновником ДТП был признан сотрудник ООО ТТК «Ривьера», который находился за рулем автомобиля DAF FT. На федеральной трассе мужчина допустил столкновение с автомобилем Рено Меган, которым управляла истец.

Женщина запросила компенсации в полмиллиона рублей, так как получила телесные повреждения (сотрясение головного мозга, ссадину в проекции левой ключицы). Их квалифицировали как причинившие легкий вред здоровью. Однако добровольно причиненный моральный вред ответчик не компенсировал и не загладил.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные по делу письменные доказательства, исковые требования удовлетворил частично. С ответчика взыскали компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.