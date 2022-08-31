В Воронеже пассажирам двух маршруток бесплатно раздадут светоотражающие нарукавные повязки

фото пресс-служба ООО «АТП-1»

В Воронеже проведут социальную акцию, посвященную 1 сентября. В День знаний пассажиры маршруток №10 и 20 смогут бесплатно получить светоотражающие нарукавные повязки для детей. Школяры вернулись с каникул, в учебное время возрастает уровень дорожного травматизма среди детей. А светоотражающие повязки помогут водителям вечером или в пасмурную погоду заметить маленького пешехода издалека.

Кстати, размер повязки регулируется, так что ее вполне могут использовать и взрослые, в том числе пожилые.

Всего раздадут 500 светоотражающих элементов, взять их можно в зоне оплаты автобусов №10 и 20.