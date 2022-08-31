Банкир пытается обжаловать срок за обман бывшего воронежского вице-мэра Антиликаторова

Банкир Илья Шепелев, осужденный на три года колонии за обман бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова, решил обжаловать с приговор. Его жалоба поступила в Первый кассационный суд в Саратове 17 августа. К производству, ее, правда, пока не приняли. Это следует из документов в картотеке суда.

Напомним, что финансист Илья Шепелев в начале 2021 года предложил Алексею Антиликаторову, которого обвиняли во взятке в 1,5 млн рублей, добиться смягчения наказания. За свои услуги он попросил 9 млн рублей. При передаче первого транша в 3 млн Шепелева задержали сотрудники воронежских управлений ФСБ и СКР. А суд приговорил его к 3 годам колонии.

Алексей Антиликаторов 10 марта получил восемь лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима – его признали виновным в получении взятки в 1,5 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).