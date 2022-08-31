Три жительницы Воронежской области получили условные сроки за проведение азартных игр

Три женщины (42, 32 и 46 лет) отделались условными сроками за проведение подпольных азартных игр в Боброве. Подпольный игровой бизнес накрыли сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

В январе 2021 года одна из дам арендовала нежилые помещения, установила в них компьютеры для подпольных игр, привлекла к преступной деятельности в качестве операторов игорного клуба еще двух женщин. Азартные игры проводились до ноября, когда силовики пресекли подпольную деятельность. За это время игровой клуб получил более 200 тысяч рублей незаконного дохода. Правоохранители изъяли 18 компьютеров и средства связи, при помощи которых осуществлялась преступная деятельность.

42-летняя женщина получила два года условно, другие фигурантки по 1,5 года условно.