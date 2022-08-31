Коронавирусом забелели за сутки еще 923 человека

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки в Воронежской области выявили 923 случая заражения коронавирусом. Об этом рассказали в федеральном оперштабе 31 августа.

С каждым днем ковид-пациентов становится все больше. С окончанием сезона отпусков заболеваемость резко пошла вверх – плюс 50-70 человек ежедневно. Радует то, что новая волна проходит без особых осложнений. К примеру, за последние 24 из всех заболевших лишь 78 понадобилась госпитализация.

Много и выздоровевших – за вчера сразу 634 пациента были выписаны из стационаров и амбулаторного лечения. Также практически нет летальных исходов. За минувшие сутки лишь одна смерть.