Будут судить экс-директоров двух УК, причинивших поставщикам ресурсов ущерб на 50 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В суд передают уголовное дело двух бывших директоров управляющих компаний в Железнодорожном районе, которые причинили крупный ущерб поставщикам ресурсов.

Полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ установили, что 68-летний руководитель управляющей компании, имевший богатый опыт работы в сфере ЖКХ, на протяжении 2019 года заключал договоры с поставщиками коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению), управляющая компания их оплачивала посредством ежемесячных платежей. Но полученные от жильцов средства он частично переводил на счета компаний-поставщиков, а часть расходовал на иные цели УК, присвоив таким образом более 29 млн рублей. Кроме того, мужчина склонил 55-летнего коллегу, занимавшего должность директора УК, учредителем которой являлась его дочь, к совершению аналогичных преступлений. В итоге за два года злоумышленники путем обмана причинили энергоснабжающим организациям имущественный ущерб еще на 21 млн рублей.

- 68-летний экс-руководитель УК обвиняется в шести преступлениях, его 55-летний коллега - в трех эпизодах. Общий ущерб, причиненный организациям, поставляющим коммунальные услуги, составил более 50 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в Железнодорожный райсуд Воронежа, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.