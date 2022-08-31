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Происшествия31 августа 2022 8:31

В Воронеже 11-летний школьник на мопеде сбил 8-летнего мальчика

Дети по «скорой» попали в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка

Фото регионального главка

ЧП произошло 30 августа примерно в 16.50 часов у дома № 11 по улице Глинки в Воронеже. 11-летний мопедист сбил ребенка, переходившего дорогу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель мопеда «Орион» не имел права управления ТС. Он не успел остановиться и совершил наезд на 8-летнего ребенка, жителя микрорайона Никольское, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода.

В результате ДТП водитель мопеда и пешеход получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.