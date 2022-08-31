В Воронеже ночью пьяные подростки сорвали со здания флаг России

Инцидент произошел ночью 31 августа на улице Туполева, 24 в микрорайоне ВАИ в Воронеже. Двое подростков, предположительно, в состоянии опьянения, сорвали с одного из зданий флаг России. Об этом сообщили очевидцы в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

В своем посте местные жители рассказали, что жильцы дома уже составили в полицию заявление и предоставили правоохранителям видео с камер видеонаблюдений.

Также они напомнили, что за такие вольности парней может грозить административная и даже ответственность как самих подростков, так и их родителей. И привели пример статей: «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребёнка» (ст. 5.35 КоАП) и «надругательство над флагом России» (ст. 329 УК РФ). За последнюю, кстати, грозит до года лишения свободы.

Воронежцев поступок подростков возмутил. Одни винят в действиях юнцов влияние западных соцсетей, а другие – алкоголь.