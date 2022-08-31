Воронежца будут судить за убийство старшего брата

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Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), фигурантом которого стал 45-летний житель Таловского района, жестоко зарезавший старшего брата. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Воронежской области.

Трагедия произошла 20 марта 2022 года в одном из домов поселка Хлебороб. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения начал предъявлять претензии старшему, мол, тот злоупотребляет спиртным и ему не помогает по хозяйству.

Конфликт перерос в драку, и фигурант уголовного дела нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в живот и спину. Мужчина скончался на месте преступления. В это время в доме находилась мать двух братьев, которая вызвала «скорую» и полицию.

На допросе обвиняемый, который ранее уже был судим за избиение брата, утверждал, что это была необходимая оборона. Но эту версию правоохранители опровергли следственным путем и комплексом иных доказательств. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.