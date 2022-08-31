На воронежской трассе грузовик вылетел в кювет: пострадал водитель

Фото регионального главка

Авария произошла 30 августа примерно в 15.20 часов в Подгоренском районе на автодороге «Белгород – Павловск» - с. Белогорье» - х. Кирпичи - с. Басовка. Водитель пострадал при опрокидывании в кювет грузового автомобиля «Вольво FH». Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 53-летний житель Павловского района, находившийся за рулем грузовика, не справился с управлением. В результате чего транспортное средство съехало в кювет.

Фото регионального главка

Как видно по фотографиям, грузовик сильно покорежило. Водитель при этом получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали.

В данный момент полицейские продолжают проводить проверку по факту аварии, устанавливают обстоятельства случившегося.