Воронежская команда стала третьей на чемпионате России по самолетному спорту

Воронежцы берут бронзу чемпионата России по самолетному спорту в командном зачете второй год подряд. Фото: cspsk-vrn.ru

В Сургуте на аэродроме «Боровая» прошел чемпионат России по высшему пилотажу в классе ЯК-52. В течение пяти дней свое мастерство показывали всемирно известные титулованные спортсмены. Среди них были и воронежцы Алексей Шмелев, Владимир Ангуладзе и Максим Мотылёв. Они в итоге завоевали бронзу в командном зачете, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Победителями турнира стали хозяева площадки из Ханты-Мансийского автономного округа. Вторыми стали мастера высшего пилотажа из Санкт-Петербурга.

Чуть-чуть не дотянулся до медали в личном зачете воронежец Алексей Шмелев. Он стал четвертом в многоборье, а также после выполнения «известной программы» и второй «неизвестной программы». В первой «неизвестной программе» Шмелёв стал шестым.

Кстати, в 2021 году, выступая в том же составе, воронежцы также завоевали бронзу чемпионата России в командном зачете. Стабильность – признак класса!