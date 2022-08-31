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Спорт31 августа 2022 7:20

Воронежская команда стала третьей на чемпионате России по самолетному спорту

А в личном зачете Алексей Шмелев чуть-чуть не дотянулся до бронзы
Юрий КОЗЛОВ
Воронежцы берут бронзу чемпионата России по самолетному спорту в командном зачете второй год подряд.

Воронежцы берут бронзу чемпионата России по самолетному спорту в командном зачете второй год подряд.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Сургуте на аэродроме «Боровая» прошел чемпионат России по высшему пилотажу в классе ЯК-52. В течение пяти дней свое мастерство показывали всемирно известные титулованные спортсмены. Среди них были и воронежцы Алексей Шмелев, Владимир Ангуладзе и Максим Мотылёв. Они в итоге завоевали бронзу в командном зачете, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Победителями турнира стали хозяева площадки из Ханты-Мансийского автономного округа. Вторыми стали мастера высшего пилотажа из Санкт-Петербурга.

Чуть-чуть не дотянулся до медали в личном зачете воронежец Алексей Шмелев. Он стал четвертом в многоборье, а также после выполнения «известной программы» и второй «неизвестной программы». В первой «неизвестной программе» Шмелёв стал шестым.

Кстати, в 2021 году, выступая в том же составе, воронежцы также завоевали бронзу чемпионата России в командном зачете. Стабильность – признак класса!