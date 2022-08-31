В Воронежской области приставы взыскали с должников 200 млн рублей исполнительского сбора

Фото из архива КП

За семь месяцев 2022 года судебные приставы в Воронежской области собрали с должников свыше 200 млн рублей исполнительского сбора. Это на 50 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Исполнительский сбор взимается в случаях, когда должник не исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования в установленный срок. В УФССП напомнили, что сроки подразделяются на добровольное и немедленное исполнение. Срок для добровольного составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. А немедленного — 1 сутки.

Исполнительский сбор взимается в размере 7% от суммы долга, но не меньше тысячи рублей с человека или десяти тысяч - с организации. То есть вовремя неуплаченный 500-рублевый штраф может для должника вылиться в 1,5 тысячи.