В Воронеже мошенник новым хитрым способом отнял у женщины 100 тысяч рублей

В отдел полиции № 5 Советского района в понедельник, 29 августа, обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенника. Она сообщила, что 29 августа в 14.40 ей в интернете написал мужчина. Он заявил, что прочитал ее объявление в Сети о продаже надувной лодки и решил ее купить. Недавно якобы ее жена уже приобрела у нее пальто и осталась очень довольна.

Аферист попросил прислать ему фотографию банковской карты потерпевшей, якобы так проще будет послать ей деньги. Позже мошенник заявил, что случайно оформил на женщину кредит в размере 102 500 рублей. Извинился и попросил снять деньги и перевести на его счет 100 тысяч рублей, а 2 500 рублей оставить себе за предоставленные неудобства. Женщина выполнила все его указания. Аферист, естественно, больше не звонил и сам телефон не брал.

- Всего 29 августа в Воронежской области случилось четыре мошенничества и шесть краж денег с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 1,3 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.