В центре Воронежа водитель «Ауди» сбил девушку на мотоцикле

Сильных повреждений ни на легковой машине, ни на мотоцикле не видно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 30 августа, в 13.45 часов у дома № 48 на проспекте Революции случилась авария.

30-летний водитель «Audi», ехавший в направлении улицы Кирова, врезался в двигавшимся в попутном направлении в соседнем ряду мотоцикл «Honda», которым управляла 23-летняя девушка. «Хонду» отбросило на припаркованный «Mercedes Benz», за рулем которого находился 36-летний воронежец.

Девушка, рулившая мотоциклом, сама обратилась за помощью в медицинское учреждение.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские в ходе проверки выясняют причину странного маневра водителя «Ауди», который привел к аварии.