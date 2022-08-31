Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2022 6:58

В центре Воронежа водитель «Ауди» сбил девушку на мотоцикле

ДТП случилось на проспекте Революции
Юрий КОЗЛОВ
Сильных повреждений ни на легковой машине, ни на мотоцикле не видно.

Сильных повреждений ни на легковой машине, ни на мотоцикле не видно.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 30 августа, в 13.45 часов у дома № 48 на проспекте Революции случилась авария.

30-летний водитель «Audi», ехавший в направлении улицы Кирова, врезался в двигавшимся в попутном направлении в соседнем ряду мотоцикл «Honda», которым управляла 23-летняя девушка. «Хонду» отбросило на припаркованный «Mercedes Benz», за рулем которого находился 36-летний воронежец.

Девушка, рулившая мотоциклом, сама обратилась за помощью в медицинское учреждение.

Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские в ходе проверки выясняют причину странного маневра водителя «Ауди», который привел к аварии.