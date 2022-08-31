Из-за аномальной жары воронежцы чаще вызывали скорую, жалуясь на головную боль

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В последние две недели из-за наступления аномальной жары жители Воронежа и области чаще всего вызывали скорую, жалуясь на головную боль. Так, с 15 по 30 августа медики выезжали к таким пациентам 1417 раз. За аналогичный период в июне вызовов по этому поводу было чуть больше – 1454. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона 30 августа.

Выросло количество вызовов с диагнозом острый инфаркт миокарда (ОИМ) до 45 за 15 дней в августе. За такой же период в июне их было 35. Также воронежцы жаловались на острое нарушение мозгового кровообращения 233 раза (в июне – 211).

Как отметили в облздраве, тяжелее всего жару переносят пожилые люди. Медики дали рекомендации, как избежать в таком случае ухудшения здоровья:

1. Ограничить пребывание на улице. Избегать длительного пребывания под солнцем, особенно в самые жаркое время.

2. Временно снизить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер.

3. Надевать легкую одежду светлой расцветки при выходе на улицу. На улице обязательно пользоваться головным убором.

4. Употреблять жидкости - чай, воду, морс и др.

5. Принимать прохладный душ.

6. Осуществлять контроль за уровнем АД.

7. Принимать лекарственные средства согласно предписаниям врача.