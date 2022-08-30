В Воронеже водитель «Мазды» пырнул ножом мужчину за настойчивые просьбы дать пачку сигарет

За удар ножом в ответ на просьбы поделиться сигаретами житель Ростовской области может сесть за решетку на десять лет. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

25 августа врачи сообщили полицейским, что к ним в больницу привезли 41-летнего воронежца. Мужчина получил ножевое ранение желудка.

Стражи порядка выяснили, что днем 25 августа на проспекте Патриотов, рядом с супермаркетом, поссорились двое мужчин. Началась потасовка, в ходе которой один из них ударил ножом в живот другого. А потом сел в свою «Мазду» и уехал. Очевидцы вызвали скорую, которая и отвезла раненого в медучреждение.

Полицейские вскоре установили, куда уехал мужчина на «Мазде», а потом выяснили, кто он такой и где сейчас живет. 53-летнего жителя Ростовской области задержали в Воронеже и доставили в отдел полиции. Он заявил, что приходил в магазин за покупками. А на входе его остановил мужчину, который якобы настойчиво стал требовать пачку сигарет и не хотел отвязаться, а потом началась драка.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Его отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.