В купленном в центре Воронежа арахисе обнаружили зуб

Воронежец теперь имеет зуб на пивной магазин на улице Фридриха Энгельса. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили информацию об очередной дикой находке в купленном продукте питания. На этот раз автор поста приобрел арахис в одном из пивных магазинов на улице Фридриха Энгельса. При этом нашел в нем зуб. Теперь гадает – человеческий он или какого-нибудь животного. Одно знает твердо – в этом магазин больше ни ногой.

Ранее стало известно о том, что в одном из воронежских ресторанов нашему ответу «Макдональдсу» - сети «Вкусно и точка» – клиент обнаружил внутри бургера совсем сырую котлету. В заведении обещали разобраться с этим неприятным инцидентом.