Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 16:29

В купленном в центре Воронежа арахисе обнаружили зуб

Кому он принадлежит, человеку или животному, неясно
Олег КУЗНЕЦОВ
Воронежец теперь имеет зуб на пивной магазин на улице Фридриха Энгельса.

Воронежец теперь имеет зуб на пивной магазин на улице Фридриха Энгельса.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили информацию об очередной дикой находке в купленном продукте питания. На этот раз автор поста приобрел арахис в одном из пивных магазинов на улице Фридриха Энгельса. При этом нашел в нем зуб. Теперь гадает – человеческий он или какого-нибудь животного. Одно знает твердо – в этом магазин больше ни ногой.

Ранее стало известно о том, что в одном из воронежских ресторанов нашему ответу «Макдональдсу» - сети «Вкусно и точка» – клиент обнаружил внутри бургера совсем сырую котлету. В заведении обещали разобраться с этим неприятным инцидентом.