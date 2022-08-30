В Воронеже на четной стороне проспекта Революции начали сажать клены

Клены начали сажать с раннего утра 30 августа. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На четной стороне проспекта Революции начали высаживать клены-крупномеры. Этой работой занимались специалисты подрядной организации с раннего утра вторника, 30 августа. В результате на этой стороне проспекта появились 28 новых кленов, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Всего посадили 28 деревьев. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

30 августа работы шли на участке в районе Дома молодежи (бывший Дом офицеров). 31 августа планируют высадить еще 31 дерево. Клены будут появляются по мере завершения укладки новой плитки на четной стороне проспекта.

Деревья на нечетной стороне проспекта Революции, высаженные ранее, понемногу приживаются. Так что там этим летом уже было немного зелени.

- Все деревья обработали от вредителей еще на территории питомника, они получили необходимые питательные вещества. На проспекте их будут регулярно поливать, закрепят и сделают специальную защиту ствола, - пообещали в управлении информации мэрии Воронежа.