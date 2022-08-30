В Воронеже кинотеатр «Пролетарий» так и не открылся после месячных «каникул»

Останется ли «Пролетарий» кинотеатром, пока непонятно. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Кинотеатр «Пролетарий» на проспекте Революции так и не открылся в понедельник, 29 августа, несмотря на прежние утверждения его директора Игоря Быкова. Ранее менеджер предполагал, что кино опять начнут показывать именно с этой даты. На сайте кинотеатра нет расписания сеансов. Не исключено, что здание все же начнут просто сдавать в аренду коммерсантам, которые будут рады месту в самом центре Воронежа.

«Пролетарий» в 2022 году не работал с 31 марта по 7 мая, а затем с 1 по 29 августа. Большие проблемы есть не только у него. Кинотеатры в Воронеже, едва успев немного отправиться после вспышек ковида, стали жертвой западных санкций, запретивших показывать зарубежные фильмы. «Нелегальная» сдача залов пиратам, плюющим на эти разрешения, - видимо, непопулярный вариант для их владельцев. Возможно, они надеются на возвращение времен до специальной военной операции на Украине. Можно над этим смеяться, но, увы, и в столицах таких людей немало.

Российских фильмов пока катастрофически не хватает. Зрители, привыкшие к сомнительного качества, но с массой спецэффектов западной «киножвачке», пока отказываются смотреть отечественное кино. К тому же фильмы наши пока, будем откровенны, на несколько порядков хуже шедевров, бывших в советском кинопрокате.