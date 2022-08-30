В Воронежской области число районов с максимальным уровнем пожароопасности увеличилось до 12

Пожарным в Воронежской области погода обещает немало работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Максимальный V класс пожарной опасности установился в 12 районах Воронежской области, еще недавно их было всего пять. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Самый высокий из возможных класс пожарной опасности теперь действует в следующих районах: Богучарском, Борисоглебском городском округе, Верхнемамонском, Воробьевском, Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Новохоперском, Петропавловском, Поворинском. Россошанском и Терновском.

В то же время лишь в трех районах нашей области риск возникновения возгораний низок - Острогожском, Лискинском и Каменском. В остальных действует IV класс пожарной опасности.

Возможно, ситуация улучшится с начала сентября. Синоптики обещают резкое похолодание и дожди.