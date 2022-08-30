В Воронеже водитель иномарки сбил на «зебре» 17-летнюю девушку на электросамокате

Самокат попал под колесо иномарки.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В понедельник, 29 августа, в 17.20 у дома № 94 по Ленинскому проспекту случилось ДТП. 41-летний местный житель, водитель «Хавал Ф7», ехавший со стороны Полины Осипенко в направлении Димитрова, сбил на «зебре» 17-летнюю девушку. Она катилась на электросамокате справа налево по ходу движения иномарки.
У самоката оторвалось колесо.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Девушка, живущая в Воронеже, получила травмы разной степени тяжести, ее отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.
Дорога после ДТП.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В ГИБДД советуют водителям самокатов соблюдать простые меры предосторожности:
- не перевозить пассажиров, в том числе детей и грузы;
- не пользоваться телефоном и наушниками во время движения;
- использовать по возможности шлем и другую защитную экипировку;
- в темное время суток носить светоотражатели.
Им в принципе запрещено:
- двигаться по проезжей части;
- ездить вдвоем на одном самокате;
- управлять самокатом одной рукой;
- мешать движению пешеходов;
- превышать максимально рекомендованную скорость.
Напомним, также в понедельник, 29 августа, в 20.30 на Московском проспекте водитель «семерки», 18-летний местный житель, сбил на «зебре» 15-летнего школьника. Подросток получил травмы, его увезли в больницу.