В Воронеже водитель иномарки сбил на «зебре» 17-летнюю девушку на электросамокате

Самокат попал под колесо иномарки. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 29 августа, в 17.20 у дома № 94 по Ленинскому проспекту случилось ДТП. 41-летний местный житель, водитель «Хавал Ф7», ехавший со стороны Полины Осипенко в направлении Димитрова, сбил на «зебре» 17-летнюю девушку. Она катилась на электросамокате справа налево по ходу движения иномарки.

У самоката оторвалось колесо. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Девушка, живущая в Воронеже, получила травмы разной степени тяжести, ее отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В ГИБДД советуют водителям самокатов соблюдать простые меры предосторожности:

- не перевозить пассажиров, в том числе детей и грузы;

- не пользоваться телефоном и наушниками во время движения;

- использовать по возможности шлем и другую защитную экипировку;

- в темное время суток носить светоотражатели.

Им в принципе запрещено:

- двигаться по проезжей части;

- ездить вдвоем на одном самокате;

- управлять самокатом одной рукой;

- мешать движению пешеходов;

- превышать максимально рекомендованную скорость.

Напомним, также в понедельник, 29 августа, в 20.30 на Московском проспекте водитель «семерки», 18-летний местный житель, сбил на «зебре» 15-летнего школьника. Подросток получил травмы, его увезли в больницу.