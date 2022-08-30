Воронежский велосипедист победил в гонке на Кубке России

Антон Попов (в центре) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

В понедельник, 29 августа, в городе Белореченск Краснодарского края в рамках Кубка страны прошла гонка критериум. Она завершала программу всероссийского старта. Победил в ней воронежец Антон Попов.

Гонка критериум — это кольцевая гонка, где велосипедистам на промежуточных финишах, которые устраивают через определенное количество кругов, начисляются очки. Лучшему дают пять очков, второму - четыре и т. д.

- Антон Попов сразу же захватил лидерство и сохранил его до конца гонки. Из 13 промежуточных финишей в семи он был первым и трижды вторым. В итоге Антон набрал 41 очко и с подавляющим преимуществом одержал победу. Вторым стал Роман Майкин из Самарской области, он набрал 29 очков. Третьим стал Петр Рикунов из Тюменской области - у него 19 очков, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Кстати, в 2022 году Антон Попов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе в групповой гонке.