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Общество30 августа 2022 13:37

Под Воронежем семье ветерана двух войн чудом вернули потерянный орден Отечественной войны

Награду передал сыну умершего воина Сергею Григорьевичу глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов
Юрий КОЗЛОВ
Награду получил сын ветерана Николай Сергеевич (в центре).

Награду получил сын ветерана Николай Сергеевич (в центре).

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Добрым делом обернулось хобби главы администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов. Высокопоставленный чиновник увлекается военной историей и занимается коллекционированием артефактов, связанных с ней. Не так давно коллеги передали ему Орден Отечественной войны. Маслов сделал запросы в военкомат и Минобороны России. И выяснил, что Ордена был удостоен житель Подгоренского района Воронежской области Сергей Зеленский.

Сергей Григорьевич дважды был ранен в боях, после второго тяжелого ранения ему ампутировали ногу в полевом госпитале. Затем его перевели в госпиталь Кисловодска. Там он познакомился с будущей женой, и после войны вместе с ней вернулся на малую Родину.

Сергей Зеленский умер 30 лет назад – в сентябре 1992 года. Часть его наград в семье осталась, однако Орден Отечественной войны был потерян. Родственники не исключают даже, что его украли. Теперь награда вернулась в семью ветерана. Орден передали сыну Сергея Григорьевича Николаю.

- Для меня было делом чести вернуть реликвию в семью, - сказал Дмитрий Маслов. - Орден Отечественной войны I степени вручался тем, кто на фронте проявил храбрость, стойкость и мужество, способствовал успеху боевых операций наших войск. Я был уверен, что семья гордится своим героем, и рад был узнать, что они – наши земляки, подгоренцы.

Награда после долгих странствований по чужим людям вернулась в семью ее владельца.

Награда после долгих странствований по чужим людям вернулась в семью ее владельца.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

На торжественную церемонию приехал и глава Подгоренского района Роман Береснев. Он также поздравил семью Зеленских с возвращением награды и по окончании церемонии вместе со всеми ее участниками возложил цветы к братской могиле № 415, где покоятся останки защитников Воронежа.