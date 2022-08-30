Под Воронежем семье ветерана двух войн чудом вернули потерянный орден Отечественной войны

Награду получил сын ветерана Николай Сергеевич (в центре). Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Добрым делом обернулось хобби главы администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов. Высокопоставленный чиновник увлекается военной историей и занимается коллекционированием артефактов, связанных с ней. Не так давно коллеги передали ему Орден Отечественной войны. Маслов сделал запросы в военкомат и Минобороны России. И выяснил, что Ордена был удостоен житель Подгоренского района Воронежской области Сергей Зеленский.

Сергей Григорьевич дважды был ранен в боях, после второго тяжелого ранения ему ампутировали ногу в полевом госпитале. Затем его перевели в госпиталь Кисловодска. Там он познакомился с будущей женой, и после войны вместе с ней вернулся на малую Родину.

Сергей Зеленский умер 30 лет назад – в сентябре 1992 года. Часть его наград в семье осталась, однако Орден Отечественной войны был потерян. Родственники не исключают даже, что его украли. Теперь награда вернулась в семью ветерана. Орден передали сыну Сергея Григорьевича Николаю.

- Для меня было делом чести вернуть реликвию в семью, - сказал Дмитрий Маслов. - Орден Отечественной войны I степени вручался тем, кто на фронте проявил храбрость, стойкость и мужество, способствовал успеху боевых операций наших войск. Я был уверен, что семья гордится своим героем, и рад был узнать, что они – наши земляки, подгоренцы.

Награда после долгих странствований по чужим людям вернулась в семью ее владельца. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

На торжественную церемонию приехал и глава Подгоренского района Роман Береснев. Он также поздравил семью Зеленских с возвращением награды и по окончании церемонии вместе со всеми ее участниками возложил цветы к братской могиле № 415, где покоятся останки защитников Воронежа.