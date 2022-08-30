В Воронежской области будут судить мужчину за убийство подруги во время пьяной ссоры

Мужчина бил знакомую ножом и металлическим прутом Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Жителя Грибановского района будут судить за убийство знакомой. Во время пьяной ссоры он бил женщину ножом и металлическим прутом по голове, шее и грудной клетке. Расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области во вторник, 30 августа.

Убийство произошло 16 января 2022 года в доме на улице Красная села Верхний Карачан. 37-летняя женщина сама пришла в гости к убийце. В его доме и произошла ссора. Женщина скончалась на месте.

Тревогу забила мать погибшей. Она сообщила об исчезновении дочери в полицию. Труп нашли во дворе того же дома. Хозяина задержали и заключили под стражу.

Изначально мужчина отрицал свою вину. Однако под давлением улик во всем сознался. В ближайшее время материалы уголовного дела передадут в суд.