Воронежский «Буран», проигрывая 0:3, победил в матче с ХК «Ростов»

"Буран" победил "Ростов" в захватывающем по развитию событий матчу. Фото: с сайта ХК «Буран»

Крутым сюжетом порадовал матч «Бурана» с «Ростовом» в рамках Кубка главы администрации Тамбовской области. Началась игра провалом «ураганных». Уже на 23 секунде первого периода счет открыл Павел Антипов. В начале пятой минуты Михаил Бякин увеличил преимущество «Ростова». А на шестой Руслан Алиев довел счет до разгромного – 0:3.

Однако после этого хоккеисты «Бурана» перехватили инициативу. И на 20-й минуте шайбу «в раздевалку» забросил Никита Устиненко. И едва начался второй период, как Александр Шипилов свел преимущество «Ростова» до минимума – 2:3. А на 34 минуте Дмитрий Огурцов и вовсе сравнял счет – 3:3! И когда до сирены об окончании второго периода оставалась всего одна секунда, Дмитрий Соловьев вывел «Буран» вперед – 4:3.

Но в третьем периоде хоккеисты «Ростова» вернулись в игру. И на 54 минуте Денис Толпегин сравнял счет – 4:4. Игра перешла в овертайм, он прошел без голов. В итоге в серии буллитов победу «Бурану» обеспечил точный бросок Антона Гловацкого – 5:4.

Однако выигрыш «Бурана» не помешал «Ростову» стать досрочным победителем Кубка. Напомним, ранее «ураганные» в этом турнире победили ХК «Тамбов» в серии буллитов – 4:3 и проиграли ХК «Рязань-ВДВ» - 2:3.