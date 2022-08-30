Синоптики предупредили воронежцев о возможной грозе

В Воронежской области в очередной раз ввели желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают жителей региона о возможной грозе. Такие данные опубликовали на прогностической карте Гидрометцентра России для ЦФО во вторник, 30 августа.

Предупреждение будет действовать с 18.00 вторника, 30 августа, до 6.00 среды, 31 августа. Одновременно с этим в регионе продлен оранжевый уровень пожарной опасности. Минимум он продлится до 6.00 1 сентября.

Сейчас в Воронежской области чрезвычайный уровень пожарной опасности действует на территории семи районов: в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском, Петропавловском, Калачеевском и Воробьевском районах.