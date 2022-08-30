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Происшествия30 августа 2022 11:54

Труп пропавшего без вести воронежца обнаружили в канализации в липецком селе

Следователи выясняют причину смерти
Мария Щербакова
Видимых повреждений на теле нет

Видимых повреждений на теле нет

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В канализации в Липецкой области нашли тело пропавшего 37-летнего воронежца. Об исчезновении мужчины ранее в правоохранительные органы заявила его родственница. По ее словам, погибший перестал отвечать на телефонные звонки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Липецкой области во вторник, 30 августа.

Тело обнаружили на окраине села Частая Дубрава 29 августа. Оно было в коллекторе очистных сооружений. Видимых телесных повреждений на нем нет. Точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.