В Воронежской области перед 1 сентября подожгли заброшенное здание школы

Пожар потушили через 28 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В ночь на воскресенье, 28 августа, в селе Новомакарово Грибановского района бушевал пожар. Горел старый, сейчас уже не использующийся для учебного процесса корпус школы. Местные жители сообщают, что сгорел один класс и много книг.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 1.44. На место ЧП немедленно выехал пожарный расчет. Пламя потушили в 2.11. На пожаре никто не пострадал, так как в заброшенном здании никого не было. Одна из версий причин возгорания – поджог, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в ночь на 27 декабря 2020 года схожее ЧП случилось в поселке Грибановский. Там загорелась бывшая школа № 4, у здания обвалилась деревянная крыша, остались только кирпичные стены. Тогда тоже одной из версий ЧП был поджог.