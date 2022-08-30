За нарушение запрета на въезд в леса воронежцы заплатили свыше 245 тысяч рублей

Воронежские власти ввели запрет на въезд автомобилей в лесной массив с 10 августа. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Многие автолюбители отправляются на природу на своих автомобилях, но забывают о том, что зачастую въезжать в лес на автомобиле, мотоцикле и даже квадроцикле строго запрещено. Узнают об этом, получив крупный штраф.

Воронежские власти ввели запрет на въезд автомобилей в лесной массив в связи с неблагоприятной пожарной обстановкой с 10 августа. Меры вынужденные - для того, чтобы сократить количество лесных пожаров. Мы решили разобраться, как воронежские лесники борются с нарушителями.

В управлении лесного хозяйства Воронежской области сообщили, основной упор делают на профилактику: инспекторы объясняют отдыхающим опасность нахождения в лесных массивах и напоминают о правилах пожарной безопасности. Таких бесед с начала сезона провели уже свыше шести тысяч и выдали более трех тысяч предупреждений.

Однако специалисты выписывают и штрафы. Так, с начала пожароопасного сезона инспекторы составили 29 протоколов об административных правонарушениях, наиболее злостные нарушители заплатят в общей сложности 246 тысяч рублей. Кстати, в этом году сумму штрафа увеличили, теперь она составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Следят сотрудники лесного хозяйства не только за теми, кто может спровоцировать пожар, но и за самими очагами возгораний, чтобы те не переросли в большой пожар. Помогает в этом система «Лесохранитель»: 46 камер наблюдают за лесом и населенными пунктами. Лес патрулируют больше двух сотен инспекторов, а во время увеличения рисков чрезвычайных ситуаций, кратность патрулирования увеличивается. Всего за лесами наблюдают около двух тысяч человек и 541 единица техники.