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Общество30 августа 2022 11:24

В Воронеже установили стенд в честь погибших детей Донбасса

В течение месяца горожане могут возложить цветы
Мария Щербакова
Память школьников почтили минутой молчания

Память школьников почтили минутой молчания

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На площади Победы установили стенд с именами погибших детей Донбасса. Так Воронеж присоединился к акции «Свеча памяти». Горожане несут туда игрушки и цветы. Память погибших школьников почтили минутой молчания во вторник, 30 августа.

- 1 сентября эти дети должны были пойти в школу. Но они никогда уже не услышат школьный звонок. Непрожитые жизни стали немым свидетельством преступлений. Светлая память и вечный покой – подчеркнула заместитель руководителя управы Центрального района Инна Тимошенка.

В течение месяца все желающие могут возложить цветы, поставить игрушки в честь безвременно ушедших детей. Стенд простоит на площади до 30 сентября. Затем его перевезут в следующий город, участвующий в акции.