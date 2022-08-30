В Воронеже установили стенд в честь погибших детей Донбасса

Память школьников почтили минутой молчания Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На площади Победы установили стенд с именами погибших детей Донбасса. Так Воронеж присоединился к акции «Свеча памяти». Горожане несут туда игрушки и цветы. Память погибших школьников почтили минутой молчания во вторник, 30 августа.

- 1 сентября эти дети должны были пойти в школу. Но они никогда уже не услышат школьный звонок. Непрожитые жизни стали немым свидетельством преступлений. Светлая память и вечный покой – подчеркнула заместитель руководителя управы Центрального района Инна Тимошенка.

В течение месяца все желающие могут возложить цветы, поставить игрушки в честь безвременно ушедших детей. Стенд простоит на площади до 30 сентября. Затем его перевезут в следующий город, участвующий в акции.