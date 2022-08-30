В Воронеже 18-летний водитель «семерки» сбил на «зебре» 15-летнего мальчика

Видимо, школьник влетел в стекло машины. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 29 августа, в 20.30 у дома № 10 по Московскому проспекту случилось ДТП. Водитель «семерки», 18-летний местный житель, ехавший со стороны проспекта Труда, сбил подростка. 15-летний школьник переходил проезжую часть по «зебре» со светофором справа налево по ходу движения «Жигулей».

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Подросток получил травмы разной степени тяжести. Его отвезли в больницу. Наши сотрудники в ходе проверки продолжают выяснять обстоятельства и причины этого ДТП, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Водителям напоминаем о необходимости снижать скорость перед «зеброй» вне зависимости от того, есть там люди или нет. Пешеходам же перед тем, как идти по дороге, нужно убедиться, что их пропускают все машины.