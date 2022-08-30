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Общество30 августа 2022 10:59

В Воронеже из-за просевшего асфальта на мосту снизили разрешенную скорость движения

Яма на дорожном покрытии образовалась на улице Лебедева
Юрий КОЗЛОВ
Пока решают, как ликвидировать яму, ехать по этому участку нужно максимально осторожно.

Пока решают, как ликвидировать яму, ехать по этому участку нужно максимально осторожно.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На путепроводе на улице Лебедева на перекрестке с проездом Разумова и Новосибирской образовалась большая яма. Асфальт просел в левой полосе при движении от Ленинского проспекта в сторону Новосибирской.

- Специалисты профильных служб прорабатывают вопрос о ликвидации ямы. На путепроводе установили дорожные знаки, ограничивающие по мере приближения к опасному участку максимальную скорость движения до 40, и далее до 20 км/ч. Это решение приняли для обеспечения безопасности. Просим водителей, проезжающих через этот путепровод, быть особенно внимательными, - призывают в управлении информации мэрии Воронежа.

Временная схема движения на мосту на улице Лебедева

Временная схема движения на мосту на улице Лебедева

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, в городской администрации также сообщили об изменении пути двух городских маршрутов: №№ 21 и 63.