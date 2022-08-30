В Воронеже из-за просевшего асфальта на мосту снизили разрешенную скорость движения

Пока решают, как ликвидировать яму, ехать по этому участку нужно максимально осторожно. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На путепроводе на улице Лебедева на перекрестке с проездом Разумова и Новосибирской образовалась большая яма. Асфальт просел в левой полосе при движении от Ленинского проспекта в сторону Новосибирской.

- Специалисты профильных служб прорабатывают вопрос о ликвидации ямы. На путепроводе установили дорожные знаки, ограничивающие по мере приближения к опасному участку максимальную скорость движения до 40, и далее до 20 км/ч. Это решение приняли для обеспечения безопасности. Просим водителей, проезжающих через этот путепровод, быть особенно внимательными, - призывают в управлении информации мэрии Воронежа.

Временная схема движения на мосту на улице Лебедева Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, в городской администрации также сообщили об изменении пути двух городских маршрутов: №№ 21 и 63.