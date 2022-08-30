На фестивале «Город-сад» воронежцев ждет 150 композиций

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 3 по 4 сентября в парке «Алые паруса» пройдет 12-й фестиваль садов и цветов «Город-сад». Воронежцев ждет 150 красочных объектов.

- Заявки на участие в конкурсе продолжают поступать, но мы ограничены требованиями безопасности, поэтому прием завершили. Будут иностранные участники – из Беларуси и Азербайджана, - отметила руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. - Многие переживают, что в Центральном парке было вольготнее. Но мы на себе прочувствовали удобство новой зоны. В Центральном парке слишком длинная аллея, в «Алых парусах» аллей несколько, что позволило более компактно сформировать площадку – будут не такие продолжительные маршруты осмотра, посетители меньше будут уставать. При этом каждый уголок парка будет задействован. Воронежцев ждет 12 цветочных платьев, программа мастер-классов и встреча с Николаем Дроздовым.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, на входе в парк будут проверять температуру, выдавать маски, установят антисептики. Более серьезных ограничений не будет.

Подъезды к парку ограничат, но вдоль береговой линии водохранилища предусмотрена парковка на 400 мест.