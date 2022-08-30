В Воронеже ищут пропавшую два дня назад 59-летнюю женщину

Ольга Веприцкая двое суток не возвращается домой и не отвечает на звонки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Вечером в понедельник, 29 августа, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 59-летней Ольги Веприцкой. Женщина ушла из дома 28 августа, домой не вернулась, родственники и знакомые не могут до нее дозвониться. Они особенно обеспокоены тем, что Ольга Юрьевна вышла на улицу в одних шлепанцах, то есть, уходить надолго куда-то явно не планировала.

Приметы Ольги Веприцкой: рост 165 сантиметров, худощавая, карие глаза, темные короткие волосы. В день исчезновения, 28 августа, была одета в футболку, светлые бриджи, и, как мы, уже говорили, обута в шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Ольга Веприцкая, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).