Главный раввин Воронежской области объявил об отставке

скриншот видеообращения Авигдора Носикова Фото: Предоставлено

Главный раввин Воронежской области Авигдор Носиков сложил с себя полномочия и уехал из России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Носиков занимал пост 12,5 лет. В видеообращении к подписчикам он заявил, что обстоятельства не позволяют ему продолжать работу.

- К сожалению, нынешние обстоятельства не позволяют мне быть с общиной и продолжать службу, в связи с чем сегодня я уведомил руководство общины и КЕРООР о своем решении снять с себя полномочия и уйти с должности главного раввина Воронежской области, - написал Носиков.

Последние полгода Авигдор Носиков руководил еврейской жизнью региона удаленно. В это время он выкладывал посты с геотегами из Грузии, Люксембурга и Азербайджана. По его словам, вместе с руководством общины он сделал вывод, что духовный лидер должен быть постоянный, а не «удаленный». Общине он пожелал найти нового наставника.