В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных мальчиков и девочек в Воронежской области

Мальчиков по-прежнему рождается больше, чем девочек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном управлении ЗАГС рассказали о динамике рождаемости с начала лета. С 1 июня по 24 августа на свет появились 4 417 детей. Мальчиков среди них чуть больше девочек – соответственно 2 279 и 2 138. Среди новорожденных 53 пары двойняшек.

Также в ЗАГСе рассказали о наиболее популярных именах, которые родители давали младенцам этим летом. У мальчиков лидируют Михаил (109 новорожденных), Артем (101), Матвей (95), Иван (93) и Александр (89). Девочек предпочитают называть Софиями (101), Мариями (95), Аннами (83), Варварами (82) и Полинами (81).

Среди редких имен совсем уж экзотических нет. Нечасто встречались летом у мальчиков Митрофан, Шамиль, Ефим, Оскар, Демьян, Демид, Всеволод, Валерий и Юрий. А у девочек - Зоя, Лидия, Снежана, Аврора, Марьям, Ярослава и Элла. И как ни странно, еще недавно популярные Светлана, Алеся и Алла.

Все в порядке и с перспективами появления новых младенцев. С 1 июня по 24 августа в Воронежской области зарегистрировали 5 458 браков.