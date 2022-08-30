Еще 856 воронежцев получили положительные тесты на ковид

Воронежская область шестая по стране по заболеваемости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежская область на шестом месте по России по количеству выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом. Положительные тесты получили еще 856 человек. В общей сложности с начала пандемии вирус подхватили 407 999 воронежцев. Такие данные привел федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией во вторник, 30 августа.

С тяжелой формой заболевания за сутки госпитализировали 73 человека. Статистика умерших пополнилась одним воронежцем. В целом ковид унес жизни 8 378 жителей региона. Для сравнения, днем ранее умерших было трое, а заболевших – 818. Победили болезнь еще 523 человека, а всего с марта 2020 года - 389 721.

Напомним, за последние недели заболеваемость в регионе резко выросла. Еще в начале августа в сутки регистрировали около 200 новых случаев. На сегодняшний день в медучреждениях региона развернуто 854 ковидные койки. Из них сейчас занято пациентами 490.