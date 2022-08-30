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Общество30 августа 2022 9:16

Еще 856 воронежцев получили положительные тесты на ковид

Умер за сутки один житель региона
Мария Щербакова
Воронежская область шестая по стране по заболеваемости

Воронежская область шестая по стране по заболеваемости

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежская область на шестом месте по России по количеству выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом. Положительные тесты получили еще 856 человек. В общей сложности с начала пандемии вирус подхватили 407 999 воронежцев. Такие данные привел федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией во вторник, 30 августа.

С тяжелой формой заболевания за сутки госпитализировали 73 человека. Статистика умерших пополнилась одним воронежцем. В целом ковид унес жизни 8 378 жителей региона. Для сравнения, днем ранее умерших было трое, а заболевших – 818. Победили болезнь еще 523 человека, а всего с марта 2020 года - 389 721.

Напомним, за последние недели заболеваемость в регионе резко выросла. Еще в начале августа в сутки регистрировали около 200 новых случаев. На сегодняшний день в медучреждениях региона развернуто 854 ковидные койки. Из них сейчас занято пациентами 490.