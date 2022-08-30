Под Воронежем при столкновении с забором погиб водитель легковушки

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Семилуках водитель «ЛАДА Калина» погиб, протаранив забор. ДТП произошло у СНТ «Родник 2» на улице Дорожная в 10.40 понедельника, 29 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Там пояснили, что автомобиль съехал с дороги, после чего врезался в забор. В чем была причина, сейчас выясняют полицейские. Водитель – 50-летний житель Семилукского района. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.