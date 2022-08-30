Воронежцев приглашают на второй этап обсуждения концепции Карла Маркса

Участникам необходимо заполнить анкету Фото: с сайта мэрии Воронежа

Обсуждение концепции улицы Карла Маркса в Воронеже продолжится 8 и 9 сентября. Вторая сессия соучаствующего проектирования будет посвящена функциональному зонированию территории. Об этом рассказали в городской администрации во вторник, 30 августа.

На обсуждение 8 сентября могут прийти все желающие, предварительно заполнив анкету. 9 сентября пройдет встреча разработчиков концепции с непосредственными пользователями территории: предпринимателями, людьми, которые каждый день гуляют здесь с собаками, школьниками и студентами, обучающимися в учебных заведениях, расположенных на бульваре, художниками, букинистами и уличными музыкантами.

Напомним, разработка архитектурной концепции благоустройства пешеходного бульвара на Карла Маркса началась 1 августа. Речь идет об участке от «Пролетки» до Кольцовской. Работу проводит команда регионального центра компетенции (на базе департамента архитектуры) и «Нормативно-проектный центр». Ранее интерактивная сессия, посвященная проекту, прошла в Доме Архитектора. Свое видение концепции на ней высказал мэр Вадим Кстенин.