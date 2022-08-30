В Воронеже начался суд над гаишником, прославившемся 22 квартирами

Советский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего замглавы ГИБДД Игоря Качкина по обвинению в коррупции. Судья заслушал обвинительное заключение и ознакомился с письменными доказательствами. Заседание прошло в понедельник, 29 августа.

Как рассказали в суде, следующее заседание назначено на 4 октября. По версии следствия, летом 2021 года Качкин пытался содействовать знакомым в сдаче экзамена на водительские права. Для этого он предложил взятку полицейскому, однако тот отказался. Качкина же задержали. До января 2022 года он находился в СИЗО. Затем меру пресечения изменили на запрет на определенные действия.

Напомним, известным Качкин стал после того, как прокуратура обратилась в суд с иском требуя, чтобы он и его родители объяснили, насколько законно были приобретены ими 22 объекта недвижимости на сумму в 50 млн рублей.