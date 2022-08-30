Два человека пострадали во время пожара в воронежской Отрожке

Обрушилась кровля дома Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Двое мужчин 35-ти и 44-лет пострадали во время пожара в Железнодорожном районе Воронежа в понедельник, 29 августа. Загорелся двухквартирный жилой дом на улице Деповская. Причины пожары устанавливаются.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, сообщение о пожаре поступило в 17.09. На место выехали четыре пожарных отделения. Огонь потушили в 17.52. В результате одна из квартир полностью выгорела. В обеих квартирах обрушилась кровля. Пострадавших доставили в Областную клиническую больницу.