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Происшествия30 августа 2022 5:48

Два человека пострадали во время пожара в воронежской Отрожке

Загорелся двухквартирный жилой дом
Мария Щербакова
Обрушилась кровля дома

Обрушилась кровля дома

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Двое мужчин 35-ти и 44-лет пострадали во время пожара в Железнодорожном районе Воронежа в понедельник, 29 августа. Загорелся двухквартирный жилой дом на улице Деповская. Причины пожары устанавливаются.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, сообщение о пожаре поступило в 17.09. На место выехали четыре пожарных отделения. Огонь потушили в 17.52. В результате одна из квартир полностью выгорела. В обеих квартирах обрушилась кровля. Пострадавших доставили в Областную клиническую больницу.