Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 17:02

В Воронежской области увеличилось до семи количество районов с чрезвычайной пожароопасностью выросло до семи

Оранжевый уровень сохраняется
Евгения ФРОЛОВА

В Воронежской области количество районов с максимальным V классом (чрезвычайный уровень) пожарной опасности увеличилось до семи. Следует из информации ГУ МЧС, размещенной во вторник, 30 августа.

Лишь в трех муниципалитетах полное отсутствие пожароопасности. Это в Лискинском, Острогожском и Каменском районах. При этом риск пожаров сохраняется в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском, Петропавловском, Калачеевском и Воробьевском районах.

Из-за установившейся аномальной жары Воронежская область остается оранжевой на Прогностической карте ЦФО. Хотя местами по области все же обещают ливни, грозы и даже град.