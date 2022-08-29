В Воронежской области увеличилось до семи количество районов с чрезвычайной пожароопасностью выросло до семи

В Воронежской области количество районов с максимальным V классом (чрезвычайный уровень) пожарной опасности увеличилось до семи. Следует из информации ГУ МЧС, размещенной во вторник, 30 августа.

Лишь в трех муниципалитетах полное отсутствие пожароопасности. Это в Лискинском, Острогожском и Каменском районах. При этом риск пожаров сохраняется в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском, Петропавловском, Калачеевском и Воробьевском районах.

Из-за установившейся аномальной жары Воронежская область остается оранжевой на Прогностической карте ЦФО. Хотя местами по области все же обещают ливни, грозы и даже град.