В 100 тысяч рублей обошлись воронежцу билеты в театр

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Покупка билетов в театр через интернет обошлась воронежцу в 100 тысяч рублей. Чтобы найти аферистов и вернуть деньги, он обратился в полицию. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 29 августа.

Оказалось, что днем ранее мужчина примерно в 20.30 переписывался со своей новой знакомой в одном из мессенджеров. В процессе общения девушка предложила ему купить два билета в один из театров Воронежа. Мужчина согласился и перешел по ссылке, которую скинула ему девушка. Только вот она оказалась не рабочая.

Воронежец так безуспешно переходил по ней несколько раз. Оказалось, что при каждом переходе с банковской карты мужчины списывались деньги, это он заметил тогда, когда с его счета «ушли» более 100 000 рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.