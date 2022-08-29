В Воронежской области дети чуть не сожгли макет боевой машины

Два мальчика 6 и 7 лет, забравшись в макет боевой машины «Град», случайно его подожгли. Инцидент случился в Воробьевском районе. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказали в пресс-центре облправительства.

Дети забрались в «Град» через нижний люк. В итоге, из-за неосторожного обращения с огнем, в кабине загорелась обшивка сидений.

Как отметили в облправительстве, возгорание было оперативно потушено благодаря слаженной работе МЧС. На место работало одно отделение ПСЧ.

– Районная администрация планирует восстановить макет автомобиля в ближайшие дни, — рассказали в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 2 кв. м. Ребята, к счастью, не пострадали. Мальчишки вовремя выбрались из горящей кабины.