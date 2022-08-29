В боях на Украине погиб казак из Воронежской области

Фото со страницы руководителя семилукского хуторского казачьего войска Ивана Еськова

Казак из Воронежской области Евгений Свиридов погиб во время спецоперации на Украине. Этой трагической вестью поделился в воскресенье, 28 августа, на своей странице во ВКонтакте руководитель семилукского хуторского казачьего войска Иван Еськов.

Подробности гибели Евгения Свиридова пока неизвестны. Однако Иван Еськов рассказал, что казак много сделал для военно-патриотического воспитания воронежской молодежи, особенно кадет и выразил соболезнования. Их поддержали и те, кто знал Евгения Свиридова.

Ранее мы писали о еще одном герое. Наш земляк 28-летний Георгий Евсенко из Борисоглебска Воронежской области героически сражался, защищая Донбасс от неонацистов, и погиб.