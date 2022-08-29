Воронежский «Буран» проиграл ХК «Рязань-ВДВ» на Кубке губернатора Тамбовской области

"Десантники" на этот раз оказались для "ураганных" не по зубам. Фото: с сайта ХК «Буран»

Второй матч на Кубке губернатора Тамбовской области сложился для «Бурана» неудачно. Хотя начиналась игра с ХК «Рязань-ВДВ» для «ураганных» вполне неплохо. Герой победного матча с «Тамбовом» Дмитрий Соловьев открыл счет на седьмой минуте, реализовав большинство.

Однако рязанцы почти тут же сами умело разыграли лишнего – на девятой минуте отличился Дидковский. Но на перерыв команды ушли вновь с перевесом в счете «Бурана». И вновь большинство, в реализации которого жирную точку поставил Денис Шураков – 2:1.

Увы, второй период у «ураганных» получился провальным. Сначала Бусыгина на 25 минуте счет сравнял (вновь в большинстве). А на 39-й Дидковский забросил победную шайбу – единственную в этом матче в равных составах. В третьем периоде счет не изменился.

Третью игру на турнире «Буран» проведет во вторник, 30 сентября, с ХК «Ростов». Матч начнется в 13.00.