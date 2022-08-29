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Общество29 августа 2022 14:37

В Воронежской области в первом полугодии увеличилось количество краж на 13,5%

Также выросло число мошенничеств
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В первом полугодии 2022 года в Воронежской области увеличилось число зарегистрированных краж на 13,5% – с 6 535 до 7 416. Об этом рассказали в прокуратуре региона по итогам координационного руководителей правоохранительных органов.

Участие в заседании приняли представители надзорного ведомства, главы УФСБ, СУ СК, ГУ МВД, Управления Росгвардии и др. Они рассмотрели вопросы повышения эффективности работы правоохранительных органов по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию краж и мошенничеств.

К сожалению, отмечаемый на протяжении последних трех лет рост числа зарегистрированных мошенничеств продолжился и в текущем году. С 1961 за аналогичный период в 2021-м до 2202 в 2022-м (12,3%). Из их числа совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 1 608.

По итогам заседания в целях повышения эффективности работы по противодействию данным преступлениям выработан комплекс мероприятий.